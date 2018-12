Doppeltes Baby-Glück für Paola Maria (25)? Die YouTuberin ist zum ersten Mal schwanger – sie und ihr Mann Sascha Koslowski können die Geburt kaum erwarten und fiebern gespannt dem großen Tag entgegen! Paolas Bauch nach zu urteilen, könnte es wirklich jeden Moment losgehen, denn ihre Kugel ist in den vergangenen Wochen unheimlich gewachsen. Die Körpermitte des 1,61 Meter kleinen Netz-Stars ist mittlerweile so üppig, dass viele Leute davon ausgehen, dass zwei Kids unterwegs sind!

"Mich hat wirklich jemand gefragt, ob ich Zwillinge bekomme", klagte Paola den Fans jetzt in ihrer Instagram-Story ihr Leid. Für die werdende Mama kam diese Frage alles andere als überraschend: "Ich kann leider nicht sagen, dass das das erste Mal war, weil das ist schon einmal passiert." Die 25-Jährige, die während ihre Schwangerschaft bereits mehr als 15 Kilogramm zugenommen hat, betrachtet die Situation aber mit Humor – und fühlt sich in ihrem Körper trotz zusätzlicher Baby-Pfunde pudelwohl!

Kalorien zählen und auf Leckereien verzichten – das kommt für Paola momentan gar nicht in die Tüte. "Ich hab einen Tipp an euch, genießt einfach eure Schwangerschaft, wenn ihr auf etwas Lust habt, dann esst es einfach", appellierte sie an andere Frauen. Man müsse sich zwar nicht regelmäßig überfressen und wahllos vollstopfen, doch Tabus solle man sich auch nicht setzen.

Instagram / paola Paola Maria im neunten Monat der Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de