Bei diesen Fotos wird den Fans der schwedischen Royals sicher das Herz aufgehen! Erst im Oktober hatten Prinzessin Victoria (41) und Prinz Daniel von Schweden (45) ein neues offizielles Porträt mit ihren Sprösslingen Estelle (6) und Oscar (2) veröffentlicht – und darauf sahen die beiden Minis ganz schön groß aus. Zwar führen sie ein völlig anderes Leben als bürgerliche Kinder, trotzdem haben sie an ähnlichen Dingen wie andere Altersgenossen Spaß. Strahlend verkleideten sich die beiden nun für das traditionelle schwedische Luciafest und posierten so für ihre Mama.

Auf Instagram veröffentlichte das Königshaus zwei Bilder, die die Kronprinzessin auf Schloss Haga offenbar selbst geschossen hat. Darauf sind Estelle und Oscar in schicken Outfits zu sehen. Zu dem vorweihnachtlichen Festtag hat sich die älteste Tochter der Familie als heilige Lucia kostümiert. In ihrem weißen Gewand, mit Kerzenkranz auf dem Kopf und einer schwedischen Keks-Spezialität im Korb wirkt Estelle rundum zufrieden und lächelt mit süßer Zahnlücke in die Kamera. Oscar strahlt neben der Sechsjährigen als Sternenknabe mit passendem Zepter in der Hand.

In wenigen Tagen dürfen die Junior-Royals sich dann in eine ganz andere Feier-Montur werfen. Am 23. Dezember wird ihre Großmutter, Königin Silvia von Schweden, ihren 75. Geburtstag zelebrieren. Estelle und Oscar können sich dann auch auf ein Wiedersehen mit ihren Cousins und Cousinen freuen, die seit dem Sommer in den USA leben. Denn Silvias Schwester, Madeleine von Schweden (36), wird mit ihrer Familie ebenfalls bei der Feier in Stockholm zu Gast sein.

Linda Broström Kungl. Hovstaterna / Linda Broström The Royal Court of Sweden Prinz Daniel und Prinzessin Victoria von Schweden mit ihren Kids Prinz Oscar und Prinzessin Estelle

Anzeige

Instagram / kungahuset Prinzessin Estelle und Prinz Oscar von Schweden

Anzeige

Andrew Toth/Getty Images for World Childhood Foundation USA Königin Silvia und Prinzessin Madeleine in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de