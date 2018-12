Bei den öffentlichen Terminen sah man Prinz George (5) sonst immer nur in knielangen Hosenbeinen. Statt langer Hosen trug der Sohn von Herzogin Kate (36) und Prinz William (36) bei Wind und Wetter wadenlange Shorts und Kniestrümpfe. Der einfache Grund: In der englischen Oberschicht gehören die kurzen Hosen bei kleinen Jungen zum guten Ton – alles andere gilt als nicht standesgemäß. Doch für das neue Familienfoto wurde offenbar eine Ausnahme gemacht: Auf dem Schnappschuss trägt George eine Jeans – und wirkt bestens gelaunt!

Kurz vor Weihnachten veröffentlichte der Palast nun ein neues Foto der fünfköpfigen Familie auf Instagram. Doch neben Prinz Louis bilden vor allem George und seine langen Hosenbeine das heimliche Highlight der Aufnahme. Breit grinsend steht der Fünfjährige in Jeans und Gummistiefeln neben seinem Papa und scheint bester Laune zu sein. Das ungewöhnliche Beinkleid des Fünfjährigen ist natürlich auch den Royal-Fans nicht entgangen. "Prinz George in langen Hosen. Ich wiederhole: in langen Hosen" oder "Ich kann meinen Augen nicht trauen", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare zum Outfit des kleinen Thronfolgers.

Eine Premiere war der Auftritt mit langen Hosenbeinen allerdings nicht für Prinz George: Schon bei der Hochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) im Mai war er zum ersten Mal mit einer langen Hose zu sehen, die zur Uniform des Garde-Kavallerie-Regiments der britischen Armee gehörte. Welcher Stil gefällt euch bei dem Mini-Blaublüter besser? Stimmt in der Umfrage ab!

WENN.com Kate, Charlotte, George und William in St. Marks Englefield, Dezember 2016

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren drei Kindern Charlotte, George und Louis

BRIAN LAWLESS/AFP/Getty Images Prinz George nach der Trauung von Prinz Harry und Meghan

