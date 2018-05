Es war das royale Event des Jahres. Am Samstag gaben sich Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) in Windsor feierlich das Jawort. Rausgeputzt war an diesem besonderen Tag aber nicht nur das Brautpaar. Auch die ausgewählten Gäste zogen mit eleganten Roben, auffallenden Kopfbedeckungen und, im Falle der Damen, allerlei funkelnden Accessoires die Aufmerksamkeit auf sich. Überrascht hat mit seinem Outfit aber vor allem einer: Prinz George (4)! Extra für seinen Onkel ließ der Vierjährige sein Statement-Piece im Schrank – und trug statt seiner heiß geliebten Shorts erstmalig eine lange Hose!

Ganz schön unüblich, immerhin gehört es für die Oberschicht in England eigentlich zum guten Ton, den männlichen Nachwuchs bis zum Alter von etwa acht Jahren in die halblange Beinbekleidung zu stecken. "Lange Hosen sind für ältere Jungs und Männer – Shorts sind bei kleineren Jungs hingegen ein Zeichen von Klasse", erklärte Knigge-Spezialist William Hanson gegenüber Harper's Bazaar. Einen Fashion-Fauxpas beging der kleine Charmeur an Harrys Hochzeitstag natürlich trotzdem nicht.

Genau wie dem Bräutigam und seinem Papa Prinz William (35) wurde nämlich auch George die große Ehre zuteil, eine Uniform der Blues and Royals zu tragen – das typische Outfit des Gardekavallerie-Regiments der britischen Armee. Zweifelsohne wurde damit nicht nur die Position der drei in der Monarchie betont, sondern auf besonders stylishe Art und Weise auch der Zusammenhalt der britischen Royal-Herren.

Handout/ Getty Images Prinz William und Prinz George in London 2017

Anzeige

Brian Lawless - WPA Pool/Getty Images Prinz George und Prinz William bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan

Anzeige

Brian Lawless - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Prinz William vor der St. Georges Kapelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de