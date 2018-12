Die Liebe des Hochzeit auf den ersten Blick-Couples Bea und Tim hat auch weiterhin Bestand – daran gibt es von nun an keinen Zweifel mehr! Zu Beginn dieser Woche wurde heftig darüber spekuliert, dass sich das aus der TV-Show bekannte Paar getrennt habe. Indizien wie ein gelöschtes Facebook-Profil samt Pärchenfotos heizten die Gerüchteküche weiter an. Doch Bea selbst gab nun gegenüber Promiflash Entwarnung: Sie und Tim sind noch immer glücklich miteinander liiert!

Demnach waren die Sorgen also unbegründet. Am 30. Mai 2014 hatten sich Bea und Tim das Jawort gegeben, waren seither ein Herz und eine Seele und galten als eines der absoluten Traumpaare der Show. So machten sie mehr als deutlich: Liebe und "Hochzeit auf den ersten Blick" können funktionieren. Auch heute – mehr als vier Jahre später – wird sich daran so schnell nichts ändern! "Wir sind immer noch sehr glücklich verheiratet und genießen die Vorweihnachtszeit", stellte die 36-Jährige im Gespräch mit Promiflash klar.

Doch wieso zog sich Bea dann aus ihren Social Media-Profilen zurück? Der Blondine gingen all die fiesen Kritiken und bodenlosen Beleidigungen gegenüber den Machern und Teilnehmern der Sendung zu sehr gegen den Strich. "Davon wollte ich eine Auszeit, nicht von meinen Fans, sondern von diesen Menschen, die das Projekt [...] niedermachen", sagte die Powerfrau.

Sat.1 Tim von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Bea und Tim, Paar aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Bea von "Hochzeit auf den ersten Blick"

