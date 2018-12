Ist etwa doch kein Happy End in Aussicht? Bea und Tim lernten sich vor vier Jahren bei Hochzeit auf den ersten Blick kennen – und lieben! Ihre erste Begegnung fand vor dem Altar statt: Obwohl sie sich erst wenige Minuten kannten, gaben sie sich sofort das Jawort und ließen sich damit auf das Sozialexperiment vor laufenden TV-Kameras ein. Es funkte und die zwei blieben zusammen – bis jetzt? Angeblich sollen Bea und Tim getrennt sein.

Am 16. November 2014 gingen Bea und Tim den Bund fürs Leben ein und blieben auch nach den Dreharbeiten verheiratet. Immer wieder postete die heute 36-Jährige süße Pärchenfotos von sich und ihrem ein Jahr jüngeren Gatten auf Facebook und geizte nicht mit rührenden Liebeserklärungen. Wie Ok! nun jedoch herausfand, soll Beas Profil mittlerweile gelöscht worden sein. Ein Indiz für eine Trennung? Auf Anfrage des Magazins antwortete Sat.1 nur: "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir den aktuellen Beziehungsstatus ehemaliger Teilnehmer aktuell nicht kommentieren." Ob es also doch Ärger im Paradies zwischen Bea und Tim gegeben hat?

Die mehr oder minder romantische Sachlage könnte schon bald geklärt werden: In drei Spezialausgaben will der Sender Paare aus den vergangenen Staffeln besuchen. Wann diese Sondersendungen ausgestrahlt werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

Sat.1 Tim und Bea, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Anzeige

Sat.1 Bea und Tim, Paar aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Bea und Tim von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de