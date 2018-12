Entwarnung bei Pete Davidson (25)! Der Komiker schockte seine Fans vor wenigen Stunden mit einem erschreckenden Instagram-Post. Darin schrieb er, dass er nicht mehr leben wolle und nicht wüsste, wie lange er es noch auf der Erde aushalten wird. Danach löschte er gleich seinen gesamten Account. Viele Follower waren natürlich sofort alarmiert. Jetzt versichert die Polizei jedoch: Pete geht es gut!

Wie die Zeitung New York Times berichtet, soll der 25-Jährige gerade bei Proben für seine TV-Show "Saturday Night Live" sein. Ein Polizist sei extra in die Filmstudios gefahren, in denen die Comedy-Show aufgezeichnet wird, um nach Pete zu sehen. Außerdem meldete sich ein Sprecher des Senders bei den Beamten und erklärte, dass der Schauspieler bei der Arbeit sei und es ihm gut ginge.

Viele Promi-Freunde des gebürtigen New Yorkers teilten ihre Sorge um Pete bereits mit ihren Followern. Auch seine Ex-Verlobte Ariana Grande (25) versicherte auf Twitter, immer für ihn da zu sein. "Ich weiß, dass du alles hast, was du brauchst – und das bin nicht ich, aber ich bin auch hier", schrieb sie.

