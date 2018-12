In seiner Parade-Rolle als Horst Schlämmer bespaßte er viele Menschen, doch Hape Kerkeling (54) kann auch ernstere Themen zum Ausdruck bringen. In seiner Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" schrieb er unter anderem über seine Kindheit, die er seit Anfang der 70er Jahre ohne seine Mutter verbringen musste. Nach dem frühen Tod seiner Mama Margret hatte der Komiker in diesem Jahr einen weiteren Schicksalsschlag zu verkraften. Hape verlor im April auch seinen Vater Heinz.

In einem Interview mit Gala erzählte der Moderator, wie es ihm nach dem Abschied von seinem Papa erging. "Das war noch mal ein starker Einschnitt. Natürlich habe ich dieses Ereignis völlig anders erlebt als den frühen Tod meiner Mutter", erzählte Hape dem Magazin. Trotz der 91 Jahre, die Heinz erreichte, habe er das Gefühl, dass etwas endgültig vorbei sei. "Jetzt bin ich Vollwaise, mit 54", resümierte er.

Die Biografie des Schauspielers wurde bereits verfilmt und kommt zu Weihnachten in die Kinos. Der Film soll an den bedingungslosen Zusammenhalt in Familien appellieren und nicht nur der Hauptfigur Trost spenden: "Ich wünsche mir, dass er das auch bei anderen auslöst, die ebenfalls Schicksalsschläge hinnehmen mussten", sagte Hape der Zeitschrift.

Getty Images Hape Kerkeling mit seiner Autobiografie

Ronny Hartmann / Getty Images Hape Kerkeling in seiner Rolle als Horst Schlämmer

Getty Images Hape Kerkeling beim Bayerischen Fernsehpreis 2018

