Seitdem Bonnie Strange (32) ihre Beziehung zu Boris Alexander Stein offiziell gemacht hat, lässt das Model seine Fans leidenschaftlich gerne an seinem Glück teilhaben. Zwar war der einstige The Voice of Germany-Finalist auch schon vor ihrer romantischen Verkündung regelmäßig Gast in Bonnies Instagram-Storys – Zärtlichkeiten tauschten sie jedoch nie öffentlich aus. Bis jetzt: Die beiden gehen in die Kuschel-Offensive und setzen nun mit einem halbnackten Foto aus ihrem Schlafzimmer noch einen drauf!

Hier ein Küsschen-Pic, da ein kurzer Clip, in denen die zwei kaum die Finger voneinander lassen können: Bonnie und Boris zeigen sich im Netz derzeit verliebter und süßer denn je. Doch das Paar kann auch alles andere als "nur" süß: Ihr neuester Insta-Schnappschuss ist supersexy! Während Bonnie in einer verführerischen Korsage und Mini-Slip ihren Hintern perfekt in Szene setzt, schießt ihr Liebster ein Foto von der intimen Situation. Dazu schreibt die 32-Jährige: "Mein Hintern und mein Mann" – ganz schön heiß!

Boris scheint in diesem Augenblick nur Augen für Bonnie zu haben, sie zu vergöttern – und das ist auch gut so! Eines kann sie nämlich gar nicht bei Männern leiden: "Schlimm finde ich Männer, die den ganzen Tag trainieren und nur ihr Aussehen im Kopf haben", beschrieb die Mama von Töchterchen Goldie Venus neulich im Playboy ihre Anwärter-No-Gos.

Instagram / itsmebxbby Boris Alexander Stein und Bonnie Strange

Instagram / bonniestrange Boris Alexander Stein und Bonnie Strange

Instagram / bonniestrange Boris Alexander Stein und Bonnie Strange in Hollywood



