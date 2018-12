Wie war Daniel Küblböck (33) abseits des Rampenlichts? Nicole Prylutzki ist dieser Frage auf den Grund gegangen: Die Autorin war lange Daniels Stylistin und will in einer Biografie die Person zeigen, die hinter dem extrovertierten Paradiesvogel steckte. Im September verschwand Daniel während einer Kreuzfahrt spurlos, soll über die Reling gesprungen sein. Nicole habe Daniel schon lange vor dem Drama kennengelernt und viel Zeit mit ihm verbracht. Daher will sie wissen: Daniel war ganz anders, als er sich in der Öffentlichkeit gab!

"Er war viel dünner und schmächtiger, als er im Fernsehen rüberkam, aber das ist bei den meisten so", heißt es in Auszügen aus Nicoles Buch, die der Münchner Tageszeitung tz vorliegen. "Er wirkte müde und abgekämpft von den vielen Terminen auf mich. Fast tat er mir leid, denn ich wusste, wie gnadenlos das Showgeschäft Menschen ausquetschte", erinnert sich die Schriftstellerin an gemeinsame Stunden bei Drehs, Konzerten und Partys, auf denen Daniel aufgetreten war.

Schon während seiner DSDS-Teilnahme hatte Daniel mit viel Kritik zu kämpfen. "Wie kaum ein anderer Künstler spaltete er die Nation. Daniel wurde geliebt oder gehasst. Kalt ließ er die Wenigsten", fasst Nicole das Image des Musikers in ihrem Werk zusammen. Ab dem 17. Dezember soll die Biografie im Handel erhältlich sein.

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck, deutscher Musiker

Ohlenbostel/ActionPress Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Star

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck, deutscher Sänger

