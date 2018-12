Kraftprotz mit Megahunger! Sein Name scheint unaussprechlich und seine Essgewohnheit schier unglaublich. Doch genau damit hat es Hafthor Julius Björnsson (30) zum Titel "Stärkster Mann der Welt" und als Figur "Berg" in die HBO-Serie Game of Thrones geschafft. Dafür trainiert er hart, wie er nun in einem Interview offenbarte. Während der Frage-Antwort-Runde verputzte der gebürtige Isländer ein Rib-Eye-Steak – eins von insgesamt fünf Stück pro Tag!

Was er da esse, wollte der Interviewer von BroBible wissen. "Reis, Steak – das war Rib-Eye, was ich gehackt habe – Paprika, Karotten und außerdem noch Nahrungsergänzungsmittel", erklärte Hafthor detailliert. "Die Flüssigkeit ist Hühnerbrühe. Das ist die beste Mahlzeit für Wachstum und Kraft. Ich esse das fünfmal am Tag", so der 30-Jährige, der seit Kurzem verheiratet ist, weiter.

Manchmal fülle er die Mahlzeit sogar noch auf: Dann gebe es das Steak mit sechs Eiern und sechs Streifen Bacon plus einer Tasse Reis – zum Frühstück! Da scheint es kein Wunder zu sein, dass der Muskelprotz stolze 2,06 Meter groß ist und nach eigenen Angaben rund 180 Kilogramm auf die Waage bringt.

Getty Images Hafthor Julius Björnsson bei einem Fitness-Wettbewerb in Melbourne

Instagram / kelc33 Hafthor Julius Björnsson und seine Freundin Kelsey Henson beim "Europe's Strongest Man"-Wettkampf

Instagram / thorbjornsson Hafthor Julius Björnsson

