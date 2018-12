Kourtney (39) oder Sofia (20)? Das ist hier die Frage – und die muss sich Scott Disick (35) stellen. Seine Freundin Sofia Richie fühlte sich verletzt und vernachlässigt, nachdem Scott bereits Thanksgiving mit seiner Ex Kourtney Kardashian und ihren drei gemeinsamen Kindern statt mit ihr verbracht hatte. Jetzt stehen die Feiertage vor der Tür. Und Scott will es sich weder mit Sofia noch mit Kourtney verscherzen. Inzwischen liefern sich die beiden Frauen sogar angeblich einen richtigen Kampf, wo Scott nun Weihnachten verbringen soll.

Wie Hollywood Life von einem Insider in Erfahrung gebracht haben will, strebt Scott gerade einen Kompromiss an und will Sofia zur Weihnachtsparty im Haus von Kim Kardashian (38) mitnehmen. Doch weiteren Quellen zufolge könnte Kourtney davon nicht sonderlich begeistert sein, denn diese habe bereits Urlaubspläne mit Scott besprochen und ihm klargemacht, wie wichtig es gerade für die Kinder sei, mit der ganzen Familie zu feiern. Sofia soll dagegen eine romantische Auszeit mit Scott während der Feiertage im Sinn haben.

"Sie will Scott nicht an Kourtney verlieren", verrät der Informant. "Sofia ist sogar offen, Scotts Kinder in den Skiurlaub oder an einen tropischen Ort mitzunehmen, solange Kourtney nicht dabei ist." Keine leichte Situation für den selbst ernannten Lord. Sollte Scott sich also mit seinen Plänen durchsetzen, könnte er im besten Fall mit beiden Frauen Weihnachten verbringen.

KHAPGG / MEGA Sofia Richie und Scott Disick in Sydney, 2018

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign an Thanksgiving

Romain Maurice/Getty Images for Haute Living Sofia Richie und Scott Disick

