Weihnachten ist das Fest der Familie – auch bei den Royals. Wie in jedem Jahr lädt Queen Elizabeth II. (92) ihre Verwandten zur gemeinsamen Weihnachtsfeier auf Schloss Sandringham ein. Für Herzogin Meghan (37) ist es das erste Weihnachtsfest als offizielles Mitglied der Royal Family und angeblich darf sie sich dabei auf die Anwesenheit ihrer Mutter freuen. Eine Expertin aus königlichen Kreisen behauptet jetzt aber: Doria Ragland wird Weihnachten vermutlich doch nicht mit der ehemaligen Suits-Darstellerin feiern!

Seit vielen Wochen wird spekuliert, ob die Queen der 62-Jährigen eine Einladung zum weihnachtlichen Beisammensein geschickt hat. Offiziell bestätigt hat der Palast diese Vermutung bisher nicht. In einem Gespräch mit dem US-Internetportal Yahoo erklärt eine Korrespondentin der Royals, Victoria Murphy, warum Weihnachten auf Schloss Sandringham für Doria eher unwahrscheinlich sei: "Ich glaube nicht, dass sie nicht in der Lage sind oder so. Ich denke nur, dass es unüblich ist, dass Schwiegereltern mit den Royals Weihnachten feiern."

Wenn Doria eine Einladung zum Fest bekäme, würde das britische Königshaus die eigenen Traditionen brechen, fügt der königliche Biograph Duncan Larcombe hinzu. Bereits im vergangenen Jahr verstieß die Queen gegen die Regeln. Sie lud Meghan ein, obwohl sie noch nicht mit Prinz Harry (34) verheiratet war.

Getty Images Queen Elizabeth II. an Weihnachten 2017

Royalfoto/face to face Herzogin Meghan und Prinz Harry auf Schloss Sandringham am im Dezember 2018

Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images Doria Ragland und Herzogin Meghan am Tag der Hochzeit mit Prinz Harry

