Ex-HSV-Kicker Stig Töfting (49) sollte in der vergangenen Woche beim dänischen Sender "TV3" das Match zwischen den Clubs Vejle BK und Bröndby IF kommentieren, machte aber weniger als Experte, sondern als Luftverpester auf sich aufmerksam. Die Kameras liefen bereits, Moderatorin und Gäste standen bereit, als Stig plötzlich furzte. Die Sendung war noch nicht live, der Sender teilte das Video mit Lachflash-Garantie aber auf Facebook. Es ging viral – und Stig selbst hat es bisher wohl am häufigsten geschaut.

"Als ich das mitbekam, hatte das Video schon 100.000 Klicks. Ich dachte erst: 'Oh, nein!' Aber eigentlich finde ich, dass es doch gut ist, wenn man Leuten Freude macht", erklärte er der Hamburger Morgenpost. "Das mit dem Furz ist einfach so passiert. Ich selbst habe das Video schon 20-mal gesehen und muss jedes Mal wieder lachen", erzählte Stig.

Das eineinhalbminütige Video zeigt nicht nur die Tat selbst, sondern auch die witzigen Kommentare danach. Moderatorin Camilla Martin konnte sich vor Lachen kaum halten und nannte Stig "ekelhaft", Kollege Peter Graulund vermutete sogar, dass bei dem Furz "braune Soße mit rausgekommen sein muss". Nicht einmal Stig selbst habe einen so ausgiebigen Pups erwartet.

Getty Images Stig Töfting bei einem Spiel in Bolton

Getty Images Stig Töfting, Ex-Fußball-Profi

Getty Images Stig Töfting bei einem Länderspiel zwischen Dänemark und Slowenien



