Schmerzhafter Zwischenfall bei der Miss Universe-Wahl! Topmodel Ashley Graham (31) moderierte die Wahl zur schönsten Frau des Universums in Thailand und wollte den Zuschauern mit ihren sexy Looks eine spannende Show bieten. Doch bei einem Outfit-Wechsel kam es zu einem unangenehmen Vorfall: Die 31-Jährige stürzte und verletzte sich das Bein. Die Bilder der fiesen Schürfwunde teilte die Beauty nun im Netz!

In einer kurzen Umzieh-Pause stürzte die brünette Schönheit am Sonntag. Das Resultat: Eine blutende, offene Wunde an ihrem linken Schienbein, wie sie in ihrer Instagram-Story ihren Followern zeigte. Ihren Fans erklärte sie daraufhin: "Als ich mich schnell umziehen musste, bin ich natürlich die Treppe hinuntergefallen!" Die Ärzte waren sofort zur Stelle und verarzteten das Model zugleich. "Es sieht schlimmer aus, als es sich anfühlt", beruhigte Ashley zudem ihre Anhänger.

Ashley biss die Zähne zusammen und konnte auch schon kurze Zeit später wieder die Bühne betreten. Zusammen mit den Zuschauern feuerte sie dort die Kandidatinnen des Schönheitswettbewerbes an. Am Ende durfte sie dann auch die glückliche Gewinnerin verkünden. Dieses Jahr räumte die 24-jährige Catriona Gray von den Philippinen die begehrte Krone ab!

Instagram / ashleygraham Ashley Grahams Verletzung

Anzeige

Theo Wargo/Getty Images Ashley Graham, Plus-Size-Model

Anzeige

Getty Images Catriona Gray, Miss Universe 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de