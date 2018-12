Was für ein Verhältnis hat Talia Graf eigentlich zu ihrer berühmten Tante? Die brünette Schönheit, die gerade dabei ist, sich einen Namen als internationales Model zu machen, ist die Tochter von Steffi Grafs (49) Bruder Michael und Elaine Marie Fuentes. Ihre Eltern sind zwar mittlerweile getrennt, trotzdem lebt die gesamte Familie nah beieinander in Las Vegas. Genau wie Steffi mit ihrem Mann Andre Agassi (48) und deren Kinder Jaz Elle (15) und Jaden Gil (17) – dort holt Talia sich auch gerne mal die eine oder andere Lebensweisheit ein.

"Steffi ist ein absolutes Vorbild für mich", verriet die 21-Jährige nun im Interview mit Gala. Talia lässt sich oft Tipps in Karrieredingen von ihr geben. "Sie sagt mir immer, wie wichtig es ist, bodenständig zu bleiben und demütig zu sein angesichts dessen, was man hat – auch, was den Erfolg angeht", erklärte sie weiter. Steffi rate ihr stets, sie selbst zu sein. "Ich glaube, das ist genau das, was man vielleicht ein Glücksrezept nennen kann", erzählte die US-Amerikanerin.

Das Verhältnis zu ihrer Tante ist aber wirklich gut. "Wir sind uns sehr nah", fuhr Talia fort. Auch das kommende Weihnachtsfest werde sie mit Steffi und dem Rest der Familie verbringen. Hättet ihr gedacht, dass die frühere Tennisberühmtheit so eine große Rolle im Leben des Models spielt? Stimmt ab!

Araya Diaz/Getty Images Talia Graf, Model

Anzeige

Ethan Miller/Getty Images for Keep Memory Alive Steffi Graf, Ex-Tennisprofi

Anzeige

Araya Diaz/Getty Images Talia Graf, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de