Was sagen eigentlich Shania (14) und Davina Geiss' (15) Eltern dazu? Die Millionärstöchter posten regelmäßig Schnappschüsse von sich auf ihren Social-Media-Kanälen – darunter auch einige freizügigere Fotos. Mama Carmen Geiss (53) teilt ebenfalls gelegentlich Bikini-Pics ihrer Mädels. Das finden manche Follower jedoch nicht in Ordnung: Sie beschweren sich, dass die zwei mit ihren 14 und 15 Jahren zu jung dafür seien. Jetzt äußerten sich Carmen und Robert (54) zu den Hate-Kommentaren!

"Unsere Kinder sind im Teeangeralter und die müssen sich ihre Hörner jetzt selber abstoßen", erklärte Papa Robert nun im RTL-Interview. "Die müssen selber sehen, wie weit sie gehen", führte der 54-Jährige weiter aus. Trotzdem gibt es eine Grenze: "Solang das Ganze nicht in eine pornografische Richtung abweicht", so der Reality-Star. Mama Carmen sieht das ganz ähnlich: "Das sollte jeder so machen, wie er es für richtig hält", machte die Kölnerin deutlich.

Trotzdem könne Carmen verstehen, das manche User das unpassend finden. Für sie sei es allerdings ganz normal, dass Shania und Davina eben am häufigsten in Badebekleidung unterwegs sind: "Wir leben im Süden – man hat da, glaube ich, eine andere Lebenseinstellung", klärte die Blondine auf.

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen und Davina Geiss, Dezember 2018

Instagram / shania__geiss Shania Geiss, Oktober 2018

Instagram / shania__geiss Shania Geiss, Juli 2018

