Doria Ragland muss wohl doch auf königliche Weihnachten verzichten! In den vergangenen Wochen hielten sich hartnäckige Gerüchte, Queen Elizabeth II. (92) hätte die Mutter von Herzogin Meghan (37) zu den royalen Feierlichkeiten nach Sandringham eingeladen. Nun heißt es jedoch, die US-Amerikanerin sei niemals eingeplant gewesen. Tatsächlich könnte an dieser Schlagzeile etwas dran sein: Denn für die fehlende Einladung gibt es einen guten Grund!

Wie das US-amerikanische Magazin People aus Palastkreisen erfahren haben will, wird Meghans Mutter definitiv nicht an dem Weihnachtsfest der britischen Royals teilnehmen. Doch Experten zufolge sei das auch keine Überraschung. Immerhin seien lediglich Familienmitglieder zu den Feierlichkeiten eingeladen – Schwiegereltern zählten da schlichtweg nicht dazu. So hätten auch Herzogin Kates (36) Eltern Michael (69) und Carole Middleton (63) bisher noch nie mit ihren berühmten Verwandten Weihnachten gefeiert.

Die Middletons müssen während der besinnlichen Zeit für gewöhnlich auf ihre älteste Tochter verzichten. Entgegen zahlreicher Berichte sollen Kate und William (36) gemeinsam mit ihren Kids George (5), Charlotte (3) und Louis die Feiertage auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Queen auf Schloss Sandringham verbringen. Einzig im Jahr 2016 brach das royale Paar mit der Tradition und besuchte Kates Eltern am ersten Weihnachtsfeiertag.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Auckland, Neuseeland

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in London

Getty Images Michael und Carole Middleton

