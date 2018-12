Herzogin Meghans (37) Babybauch wird heiß diskutiert! Seit im Oktober offiziell bestätigt wurde, dass die Ehefrau von Prinz Harry (34) ein Kind erwartet, wird die Royal-Beauty ganz genau beobachtet. Erst konnten es die Fans der ehemaligen Schauspielerin kaum erwarten, endlich ihre Kugel zu sehen, dann fasste sie sich Kritikern zufolge zu oft an ihre wachsende Körpermitte. Nun sorgen aktuelle Bilder der werdenden Mama erneut für Schlagzeilen: Ist ihre Schwangerschaft etwa schon viel weiter fortgeschritten als bisher vermutet?

Laut eines offiziellen Palast-Statements soll der royale Spross im Frühling 2019 zur Welt kommen. Das können die Fans der britischen Krone beim Blick auf aktuelle Fotos allerdings kaum glauben. Meghans Babybauch hat sich in den vergangenen Tagen mächtig vergrößert. Bei einem öffentlich Auftritt am Dienstag trug die 37-Jährige ein hautenges Kleid der Marke Brock Collection und lenkte damit alle Blicke auf ihre Schwangerschaftsrundungen. Einige von Meghans Bewunderern munkeln jetzt. "Ich wette, dass ihre Schwangerschaft erheblich weiter fortgeschritten ist, als man uns sagt", lautet beispielsweise ein Instagram-Kommentar.

Nicht nur mit der Größe ihres Babybauchs erregte Meghans Auftritt in Twickenham Aufsehen. Trotz heftiger Kritik streichelte die US-Amerikanerin erneut auffällig oft ihren Unterleib. Experten zufolge möchte die Mama in spe mit dieser beschützenden Geste mit ihrem ungeborenen Kind in Kontakt treten.

Getty Images Herzogin Meghan im Dezember 2018

ActionPress / Royalfoto Herzogin Meghan im Brinsworth House

Getty Images Herzogin Meghan in Twickenham

