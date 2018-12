Jenny Frankhauser (26) wird ihre Mama Iris Klein (51) über die Feiertage vermissen! Vor einigen Wochen wanderte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin zusammen mit ihrem Mann Peter nach Mallorca aus. Dort wohnt sie in der unmittelbaren Nachbarschaft ihrer älteren Tochter Daniela Katzenberger (32), mit der sie auch das diesjährige Weihnachtsfest verbringen wird. Derweil bleibt Jenny in der Heimat. Für sie ist Weihnachten ohne Mutti jedoch ziemlich ungewohnt.

Im Gespräch mit Promiflash sagt die 26-Jährige: "Ich glaube, dass es abends so ein bisschen sentimental werden könnte für mich." Mit Iris zusammen zu feiern sei eigentlich immer Tradition gewesen. Über die Abwesenheit des weiblichen Familienoberhaupts meint die amtierende Dschungel-Königin: "Das ist schon komisch."

Alleine sei Jenny an Weihnachten aber auf keinen Fall. "Ich habe eine riesige Familie und die sind alle hier bei mir in der Bude", erklärt sie im Interview. Außerdem seien die Feiertage mit ihren Großeltern und Tanten in Ludwigshafen schon komplett durchgeplant.

Cinamon Red/WENN.com Jenny Frankhauser und ihre Mutter Iris Klein

Anzeige

Splash News Jenny Frankhauser und ihre Mutter Iris am Frankfurter Flughafen

Anzeige

P. Hoffmann / WENN.com Jenny Frankhauser auf der GLOW 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de