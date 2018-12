Sebastian Kögl bekam nicht umsonst den Spitznamen Hulk! In diesem Jahr verdrehte der Reality-Star den Kandidatinnen aus der TV-Kuppelshow Love Island mit seinem gestählten Körper den Kopf. Vor ein paar Jahren sah das jedoch ganz anders aus: Der Landshuter war nicht immer so muskulös wie heute. Noch vor einiger Zeit wurde er wegen seiner rundlichen Figur sogar gemobbt. Jetzt präsentiert sich Sebastian definierter denn je!

Am Dienstag meldete sich der Barkeeper auf seinem Instagram-Profil mit einem freizügigen Schnappschuss aus dem Fitnessstudio. An keinem Teil seines Körpers ist auch nur ein Gramm Fett zu erkennen – Sebastians Body ist bis in die letzte Muskelfaser trainiert. Während andere sich mit Lebkuchen und Plätzchen auf die Weihnachtszeit einstimmen, kennt der Muskelprotz offenbar kein Erbarmen und stählt sich beim Bodybuilding fleißig weiter.

Vergangenen Januar hatte Sebi ein Foto von sich als Teenager geteilt, auf dem er bereits einen ordentlich trainierten Body vorzuweisen hatte. Schnappschüsse aus früheren Zeiten konnte er seinen Fans allerdings nicht bieten. "Ich habe leider damals fast keine Bilder gemacht, erst nachdem ich 23 Kilogramm abgenommen habe", gestand der Show-Teilnehmer auf seinem Social-Media-Profil.

Instagram / sebastiankoegl Sebastian Kögl im Oktober 2018

Love Island, RTL II Sebastian Kögl, deutscher Reality-TV-Kandidat

Instagram / sebastiankoegl Reality-TV-Darsteller Sebastian Kögl mit 17 Jahren

