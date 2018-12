Ihr Körper ist ihr Kapital: Es vergeht kein Tag, an dem die Kardashian-Schwestern nicht ihre Kurven in den sozialen Netzwerken in Szene setzen. Dabei wird vor allem ihr Körper von der Öffentlichkeit ständig unter die Lupe genommen. Khloe Kardashian (34), die früher eher als Moppel der Familie galt, verlor in letzter Zeit durch Sport und strenge Diäten immer mehr an Gewicht. Jetzt präsentiert sich Khloe plötzlich superskinny.

Auf einem aktuellen Instagram-Schnappschuss zeigt Khloe stolz ihre neue Silhouette: Gekleidet in rosafarbene Sportmode ist darauf das Resultat ihrer Diät zu sehen – die einstigen Kurven des Reality-Stars scheinen allerdings fast verschwunden zu sein. Wie die 34-Jährige in ihrer App Khloe with a K berichtete, verlor sie seit der Geburt ihrer Tochter True Thompson vor rund acht Monaten bereits ganze 15 Kilo. Ein beachtlicher Abnehmerfolg, zu dem Khloe durch eiserne Disziplin, Sport und Ernährungsumstellung gelangte. Offenbar hat sie ihre Ankündigung vom Sommer nun wahr gemacht. Damals hatte sie sich vorgenommen, noch weitere acht Kilo verlieren zu wollen.

In der Vergangenheit wurde die blonde Beauty immer wieder dafür kritisiert, dass sie zu schnell abnehme, Diäten und Workouts mache, die für ihren Körper nicht gut seien. "Ich mag es wirklich nicht, wenn Leute berichten, dass ich in kurzer Zeit enorm viel Gewicht verloren habe oder behaupten, dass ich lächerliche Diäten mache. [...] Ich glaube einfach an eine Ernährungsumstellung, wenn es um mein Essen geht", schrieb sie dazu auf Twitter.

Instagram / khloekardashian US-Star Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Tochter True Thompson auf Bali

