Im Sommer sorgte Demi Lovato (26) für einen riesigen Schockmoment! Nach einem Zusammenbruch wurde die Sängerin wegen einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert und startete anschließend einen Entzug. In dieser Zeit wurde immer wieder über den Gesundheitszustand des ehemaligen Disney-Stars berichtet. Knapp ein halbes Jahr nach dem Vorfall meldet sich die Sängerin jetzt höchstpersönlich zu Wort und rechnet mit den Medien ab!

Auf ihrem Twitter-Account veröffentlicht Demi nun ein Statement, in dem sie die Berichterstattung der letzten Monate kritisiert. "Glaub nicht, was du liest. Die Leute werden buchstäblich Dinge erfinden, um eine Geschichte zu verkaufen. Widerlich", schreibt die 26-Jährige. "Wenn ich das Gefühl habe, dass die Welt etwas wissen muss, werde ich es selbst sagen. Die Leute sollen einfach aufhören, über meine Genesung zu schreiben, weil es niemanden außer mir etwas angeht", macht sie ihren Standpunkt deutlich.

Demis Community kann offenbar aufatmen, denn die Musikerin erklärt, dass es ihr mittlerweile viel besser geht: "Ich bin endlich trocken und wirklich dankbar, noch am Leben zu sein". Irgendwann werde sie ihren Followern genau erzählen, was passiert sei. Doch nun wolle sie sich erst einmal die Zeit nehmen, sich vollständig zu erholen. "Alles, was meine Fans wissen müssen ist, dass ich hart an mir selbst arbeite und ich dankbar für ihre Unterstützung bin", schreibt die "Skyscraper"-Interpretin.

