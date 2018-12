Die letzte Ruhe vor dem Baby-Sturm! Sophia Vegas (31) und ihr Schatz Daniel Charlier erwarten in wenigen Wochen ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die werdende Mama trägt zwar schon eine gewaltige Kugel spazieren, doch die hält sie nicht davon ab, auch noch in den finalen Wochen vor der Geburt mächtig aktiv zu sein! Besonders mit ihrem Partner möchte die Blondine noch Quality-Time zu zweit verbringen – deshalb fahren die beiden auch spontan in den Winterurlaub!

Und zwar geht es für Sophia und Daniel ins schneebedeckte Luxusgebiet Aspen, dort schicken sie ihren Fans via Instagram viele verturtelte Paar-Pics vor winterlicher Kulisse. "Jetzt ist es offiziell. Wir sind auf Babymoon-Urlaub und das noch vor der Baby-Shower-Party. Das ist unsere letzte Reise bevor unser kleiner Engel das Licht der Welt erblickt. Wir genießen unsere Zweisamkeit hier in vollen Zügen", schreibt die 31-Jährige dazu. Wintersport wie Skifahren und Co. fallen bei Sophia wohl aus – dafür stehen für sie und ihrem Liebsten entspannte Abende in einer Bar und ein Bad im Whirlpool an.

Ob die Ex von Bert Wollersheim (67) Weihnachten mit ihrem Daniel in Aspen verbringt – oder doch in ihrer Wahlheimat Kalifornien? Immerhin hat das Paar in ihrem dortigen Domizil schon einen Christbaum aufgestellt und geschmückt. Am meisten freut sich Sophia beim Fest der Liebe aber darauf, an den Tagen mit ihrem Baby-Daddy zu kuscheln.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas in Aspen im Dezember 2018

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas

