Selena Gomez (26) kommt langsam, aber sicher zurück! Im Oktober erlitt die Sängerin einen Nervenzusammenbruch, verbrachte die Zeit danach in einer Klinik und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Vor wenigen Tagen dann kamen Fotos ans Licht, die die Fans der Musikerin zum Jubeln brachten: Sie posierte sichtlich erholt mit Freunden bei einem Ausflug. Nun tauchen immer mehr Pics von Sel auf: Sie versteckt sich nicht vor Paparazzi, sondern zieht im Lässig-Look einfach an ihnen vorbei.

Laut Just Jared war die "It Ain't Me"-Interpretin am Freitag in Los Angeles unterwegs, um eine Hochzeitslocation zu besuchen. Dabei soll die 26-Jährige in Begleitung einer Freundin und deren Kind gewesen sein. Ein Lächeln oder gar Winken gewährte Selena den Fotografen nicht und passierte stattdessen locker mit dem Handy in der Hand die Blitzlichter. Passend locker war auch ihr Outfit: Mit Jeansjacke im Used-Look und weißen Sneakers bot Sel ein entspanntes Bild.

Auf den ersten Bildern nach ihrem Zusammenbruch lachte die Schauspielerin dagegen super-happy. Freunde posteten Mitte Dezember Erinnerungen an einen Ausflug in den Schnee. Auf denen schenkt Selena der Kamera ein augenscheinlich ehrliches Lachen – Momentaufnahmen, die die Fans nach Sels schweren Monaten sicher aufatmen lassen.

Instagram / connarfranklin Selena Gomez mit Freunden in Big Bear

P & P/Mega Selena Gomez in Los Angeles

Instagram / connarfranklin Selena Gomez mit ihren Freundinnen

