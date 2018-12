Bloß keinen Druck? Den erfolgreichen Sprung auf die große Filmleinwand hat Schauspielerin Nina Dobrev (29) nach ihrem "Vampire Diaries"-Aus leider noch nicht geschafft. Zwar war sie in Filmen wie "Flatliners", "Dog Days" und "Crash Pad" zu sehen, doch die waren nicht unbedingt Kassenschlager. Dennoch konzentriert sich die 29-Jährige weiter auf ihre Karriere. Eine Familie steht aktuell nicht unbedingt oben auf ihrer Prioritätenliste. Ganz anders bei ihrer Mutter: Die schenkt Nina schon seit Jahren Babykleidung zu Weihnachten – obwohl ihre Tochter gerade kinderlos und Single ist!

Im Interview mit der US-Ausgabe der Women's Health spricht die Schauspielerin nicht nur darüber, wie sie ihren heißen Body stählt. Sie verrät auch, wie es mit ihrer Familienplanung aussieht. "Wenn ich eine Familie habe, kann ich mich mit ganzer Kraft darauf konzentrieren, aber momentan bin ich noch nicht bereit dafür", so Nina. Sesshaft werden liege für die 29-Jährige noch weit in der Zukunft: "In zehn Jahren, hoffentlich – um meiner Mutter willen. Meine Mutter wollte schon vor zehn Jahren, dass ich ein Baby habe. Sie schenkt mir jedes Jahr zu Weihnachten Babykleidung." Das sei wohl ihre Art, Nina "Hinweise" zu geben.

Was ihr Liebesleben betrifft, hält sich Nina seit ihrer Beziehung mit Vampire Diaries-Kollege Ian Somerhalder (40) allerdings eher bedeckt. Seit der Trennung 2013 führte sie zwar immer mal wieder eine Beziehung, aber hauptsächlich abseits der Öffentlichkeit.

Pascal Le Segretain / Getty Images Nina Dobrev bei der Vanity Fair Oscar Party 2017

Getty Images Nina Dobrev, TV-Star

Jason Merritt / Getty Images Glen Powell und Nina Dobrev bei einer Golden Globe Party

