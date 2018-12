Ob Kourtney Kardashian (39) in diesem Jahr wohl besonders artig war? Dass die Kardashian-Jenner-Familie dank ihrer zahlreichen Unternehmen und ihrer Reality-TV-Show im absoluten Luxus lebt, ist inzwischen allseits bekannt. Besonders zu Weihnachten fallen da auch die Geschenke in der beliebten Familie etwas luxuriöser aus – entsprechend dekadent ist auch die Wunschliste, die Kourtney jetzt via Social Media an Santa Claus schrieb!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die dreifache Mutter jetzt einen scharfen Schnappschuss, bei dem selbst dem Weihnachtsmann am Nordpol heiß werden dürfte. In einem bodenlangen schwarzen Kleid mit glitzerndem Bustier blickt die Brünette selbstbewusst in die Kamera, während sie neben einem festlich geschmückten Tannenzweig steht. Zu der Aufnahme schrieb die 39-Jährige keck: "Also, ich liebe Uhren und Diamanten... vielleicht ein Haus am Strand?" – eine klare Ansage an Santa!

Ähnlich hochpreisig wie Kourtneys Liste dürften die Gaben unter dem kardashianschen Tannenbaum in diesem Jahr wohl wieder ausfallen – schließlich sind selbst die Kinder der Kalifornierin bereits an Designermarken und Co. gewöhnt: So bekam Sohnemann Mason Disick (9) erst kürzlich eine 3.000-Dollar-Jacke von seiner Oma Kris Jenner (63) zum Geburtstag.

Getty Images / Ethan Miller Khloe, Kim und Kourtney Kardashian bei Kims Geburtstagsparty 2013

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

APEX / MEGA Kris Jenner und Mason Disik

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de