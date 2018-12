Auf der Bühne stehen sie zusammen, aber Weihnachten feiern sie getrennt! Im Mai 2017 wagte die Kelly Family ihr Comeback und verzaubert seither die Fans. Die Tickets für ihre Tour waren im Nu vergriffen und auch das neue Album der Kellys war ein absoluter Verkaufsschlager. Doch obwohl die Geschwister regelmäßig zusammen auf der Bühne stehen, offenbaren sie jetzt: Die Weihnachtszeit verbringen die Musiker getrennt voneinander!

Joey (46), der Extremsportler der Familie, plant gemeinsam mit seinem Sohn Luke mit einem Bulli nach China zu reisen. Aktuell bereiten sich die beiden auf ihre große Reise vor. "Im Juni wollen wir starten, bis dahin muss der Wagen fit sein", verrät er gegenüber Bild. Bei Patricia (49), Angelo (37) und Kathy (55) geht es in der Vorweihnachtszeit hingegen besinnlicher zu. Mit ihren Familien touren Patricia und Angelo jeweils durch Deutschland, während Kathy auf Mallorca an ihrem ersten deutschsprachigen Album arbeitet. Der 51-jährige John (51) trainiert derweil fleißig für die Sat.1-Produktion Dancing on Ice, die ab Januar über die TV-Bildschirme flimmern wird.

Für Jimmy (47) ist die Vorweihnachtszeit in diesem Jahr ziemlich aufregend. Vor ein paar Wochen erlebte der 47-Jährige einen großen Schockmoment, als ein Baum auf sein Auto stürzte. "Mein erster Gedanke war: Gott sei Dank saß keiner im Auto", offenbarte Jimmy in einem früheren Interview.

