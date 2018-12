Massimo Sinató (38) ist im absoluten Liebesglück! Seit mittlerweile sechs Jahren geht der Profitänzer zusammen mit dem Model Rebecca Mir durchs Leben – die beiden hatten sich 2012 bei Let's Dance kennengelernt und dort den zweiten Platz eingeheimst. Vor drei Jahren krönten die Turteltäubchen ihre Beziehung mit einer romantischen Hochzeit auf Sizilien. Nun feierte die brünette Beauty ihren 27. Geburtstag und bekam dafür im Netz rührende Worte von ihrem Gatten!

Auf Instagram postete Massimo einen Schnappschuss, der das verliebte Pärchen zur goldenen Stunde auf einer Wiese nahe einer Landstraße zeigt – ein inniger Kuss macht die Momentaufnahme perfekt. "Alles Gute für die Liebe meines Lebens", kommentierte der 38-Jährige das Pic und fügte dem Posting unter anderem den Hashtag #Beziehungsziele hinzu. Die Fans schmolzen bei dem Anblick dahin und kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Wie süß ihr seid", lautete nur eine der zahlreichen positiven Reaktionen auf das Bild.

Durch den Post wurde deutlich, dass die beiden TV-Gesichter noch genauso verliebt ineinander sind wie am ersten Tag. Bei dieser Vernarrtheit ist der gemeinsame Nachwuchs doch sicherlich nur eine Frage der Zeit – oder? "In den kommenden Jahren werden wir irgendwann die Familienplanung in Angriff nehmen", hatte Massimo im Sommer im Promiflash-Interview ausgeplaudert.

ActionPress / Dorothee Falke Rebecca Mir und Massimo Sinató bei der Bambi Verleihung 2018 in Berlin

ActionPress / Stefan Gregorowius Rebecca Mir und Massimo Sinató bei Let's Dance 2012

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató in Berlin

