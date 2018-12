Glücksgefühle bei Katy Perry (34) und Orlando Bloom (41)! Bereits Anfang 2016 kamen die Sängerin und der Schauspieler zum ersten Mal zusammen. Seither führten die Turteltauben eine turbulente On-Off-Beziehung. Ihr erneutes Liebes-Comeback machten sie erst vor wenigen Monaten offiziell – und könnten wohl nicht glücklicher darüber sein. Einblicke in ihre Partnerschaft gewähren die beiden trotzdem nur selten, halten ihre Fans jedoch hin und wieder mit romantischen Schnappschüssen auf dem Laufenden. Jetzt teilte Katy ein traumhaftes Urlaubsbild von sich und ihrem Orlando!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Musikerin nun ein Foto, mit dem sie all ihre Follower verzauberte. Auf der Aufnahme sind Katy und Orlando Arm in Arm beim Planschen in einer malerischen Bucht zu sehen. Doch als wäre die Kulisse vor den grünen Felsen und dem meterhohen Wasserfall nicht schon atemberaubend genug, ist auf dem Bild auch noch ein schillernder Regenbogen zu erkennen. "Eine Liebe, wie das Ende des Regenbogens", kommentierte die 34-Jährige diese ganz besondere Momentaufnahme.

Kurz vor Weihnachten hatten die "Chained to the Rhythm"-Interpretin und der Hollywood-Star ihre Fans zuletzt bereits mit einem weihnachtlichen Pärchenbild überrascht – samt Santa-Ohrringen und roter Weihnachtselfen im Hintergrund. Ob sich ihre Anhänger bald auf mehr solcher Schnappschüsse freuen dürfen? Was meint ihr? Stimmt ab!

PALACE LEE / SplashNews.com Orlando Bloom und Katy Perry in London

Action Press / SIPA PRESS Orlando Bloom und Katy Perry in Monte Carlo

Instagram / katyperry Orlando Bloom und Katy Perry, Dezember 2018

