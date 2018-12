Fans von Helene Fischer (34) zelebrieren in diesen Stunden vermutlich nicht nur Weihnachten: Wie jedes Jahr begeistert die Schlager-Queen am ersten Feiertag mit ihrer "Helene Fischer Show" ein Millionenpublikum. Für die Zuschauer bietet sich ein alljährliches TV-Spektakel der Superlative: Solo-Auftritte, internationale Gäste, aufwendige Tanzeinlagen und sogar ein Magier waren heute Abend zu sehen. Eines jedoch blieb im Verborgenen: DSDS-Gewinner Luca Hänni (24) stand mit Helene auf der Bühne – und verriet Promiflash, was sich hinter den Kulissen der Sendung abspielte!

Eine Woche probte das gesamte Team gemeinsam für die Show, die anschließend an zwei Drehtagen aufgezeichnet wurde. Ein riesiger, komplett durchstrukturierter Aufwand, bei dem besonders Helene im Dauerstress war – doch davon habe sie sich keinesfalls aus der Ruhe bringen lassen. "Sie kam jedes Mal hinter die Bühne und dann hatten wir kurz so zwei, drei Minuten – da haben wir uns umarmt, uns beiden Glück gewünscht und uns gesagt: Ey, das packen wir jetzt", erzählte Luca noch immer ganz fasziniert.

Der 24-jährige Schweizer erinnert sich gerne an die Proben, das gute Teamwork und wohl vor allem an den sehr intimen Auftritt zurück: "Sie hat sich wirklich Zeit genommen und so wie es sein muss, die Hektik mal ganz kurz ausgeschaltet. Ich finde das sehr groß von ihr, weil sie so im Stress war. Ich fühlte mich sehr wohl", schwärmte Luca im Promiflash-Interview weiter.

ZDF / Michael Zargarinejad. Helene Fischer und Luca Hänni bei der "Helene Fischer Show" 2018

Anzeige

Cinamon Red/WENN.com Luca Hänni beim Raffaello Summer Day in Berlin

Anzeige

ZDF Presse Helene Fischer und Luca Hänni bei der "Die Helene Fischer-Show"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de