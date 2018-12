Zum Fest der Liebe halten P. Diddy (49) und seine Töchter besonders fest zusammen. Der Rapper und seine Familie mussten im November einen schlimmen Verlust verkraften: Seine Exfreundin Kim Porter, mit der er drei gemeinsame Kinder hat, verstarb urplötzlich. Seine Kids können sich auf ihren Dad verlassen und feierten auch Weihnachten mit ihm: Mit einem kuscheligen Schnappschuss melden sich Diddy und seine Zwillinge in Festtagsstimmung bei den Fans.

Seine mittlerweile elfjährigen Twin-Mädels D'Lila Star und Jessie James müssen zwar ihr erstes Weihnachten ohne die geliebte Mutter erleben, haben aber ihren Vater an ihrer Seite. Und das buchstäblich: Auf dem Foto, das P. Diddy auf seinem Instagram-Profil teilte, schmiegen sich die Schwestern glücklich lächelnd an ihren Dad. "Liebe – frohe Weihnachten an euch alle", schrieb der 49-Jährige zu dem innigen Schnappschuss.

Wenige Tage zuvor hatte Sean Combs, wie der Musiker bürgerlich heißt, zur Ablenkung für seine Mädchen eine aufregende Geburtstagsparty geschmissen. Für den Produzenten sind es Momente wie diese, die ihm Zuversicht geben, erklärte er kürzlich im Netz. "Ich fühle mich so gesegnet, meine Mädchen lächeln zu sehen, kämpfen und vorwärts gehen zu sehen, es ist ein Geschenk Gottes", sagte Diddy.

Getty Images Kim Porter und P. Diddy 2002 mit ihren Töchtern D'Lila und Jessie

Getty Images Kim Porter mit den Zwillingen Jessie und D'Lila

Instagram / diddy P. Diddy mit seinen Zwillingen an ihrer Geburtstagsfeier

