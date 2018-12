Nach dem Tod seiner langjährigen On-Off-Freundin Kim Porter vor einem Monat kümmert sich Rapper P. Diddy (49) alleine um die gemeinsamen Zwillinge Jessie James und D'Lila. Die Mädchen werden eigentlich erst am 21. Dezember zwölf Jahre alt, ihr Geburtstag wurde am vergangenen Freitag allerdings schon mal vorgefeiert. Bei der Sause durften Freunde der Familie natürlich nicht fehlen: Neben Soulstimme Mary J. Blige (47) ließ sich auch Kim Kardashian (38) die Fete nicht entgehen.

Passend zum Motto der 80er Jahre Roller-Skating-Party waren die Gäste in schrillen, neonfarbenen und wild gemusterten Outfits in der Skate-Halle "World on Wheels" in Los Angeles unterwegs. Reality-Star Kim hatte zwar auf den kunterbunten Dresscode verzichtet, doch die 38-Jährige machte auch in ihrem hellbraunen Pulli eine gute Figur und drehte mit Diddys Töchtern und deren Freundinnen eine Runde nach der anderen. In zahlreichen Instagram-Videos hielt die Gattin von Rapper Kanye West (41) den spaßigen Nachmittag fest.

Wegen der anstehenden Feiertage und da die meisten Menschen Weihnachten dann im Kreise ihrer Liebsten verbringen, sei der Geburtstag von Jessie und D'Lila vorverlegt worden, erklärte P. Diddy in einem Clip auf Instagram und fügte hinzu: "Morgen wäre der Geburtstag eurer Mutter gewesen. Morgen ist Kim Porter-Tag, weltweit. Wir werden versuchen, ihn zu feiern."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian auf der Geburtstagsparty von P. Diddys Zwillingen Jessie James und D'Lila

Instagram / diddy Mary J. Blige mit den Töchtern von P. Diddy

Instagram / diddy P. Diddy mit seinen Zwillingen an ihrer Geburtstagsfeier

