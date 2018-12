Lenny Kravitz (54) hat mit seiner lockeren Art und dem coolen Auftreten schon einige Hollywooddamen um den Verstand gebracht. Unter anderem war er sogar mit Schauspielerin Nicole Kidman (51) Anfang der 2000er verlobt – die Beziehung zerbrach jedoch kurz darauf. Doch vollständig aus seinem Leben verschwunden ist die gebürtige Australierin nicht: Nicole ist aktuell an der Seite von Lennys Tochter Zoe Kravitz (30) in der Serie "Big Little Lies" zu sehen. Lenny verzieht dabei aber nicht das Gesicht: Er freut sich, dass die beiden Frauen zusammen vor der Kamera stehen!

In der US-Show Watch What Happens Live wollte ein per Telefon zugeschalteter Zuschauer von Lenny wissen, wie das für ihn sei, die beiden gemeinsam zu sehen. "Ich finde es sehr spannend, dass die beiden in der gleichen Serie gelandet sind", gab Lenny zu. "Zoe hatte Nicole das letzte Mal gesehen, als sie jünger war, somit war es schön, dass sie sich als Erwachsene kennengelernt haben und diese großartige Sendung zusammen machen", gestand der Schauspieler weiter.

Seine Tochter entstammt der Ehe mit Lisa Bonet (51), ihre Liebe ging bereits 1993 in die Brüche. Lisa ist mittlerweile mit "Aquaman"-Darsteller Jason Momoa (39) verheiratet – auch kein Problem für Lenny! Er und der Schauspieler bewiesen erst vor wenigen Tagen mit passenden Totenkopfringen, wie gut sie sich verstehen.

Getty Images Nicole Kidman und Zoe Kravitz

Anzeige

Getty Images Die Crew von "Big Little Lies"

Anzeige

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa und Lenny Kravitz

Anzeige

Könnt ihr Lennys Reaktion nachvollziehen? Ja, total! Nein, gar nicht Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de