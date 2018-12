Sie teilen ihr Glück mit der ganzen Welt! Im Mai 2017 wurde zum ersten Mal über eine Romanze zwischen Taylor Swift (29) und Joe Alwyn (27) spekuliert. Schnell bestätigten sich die Gerüchte: Die Sängerin und der Schauspieler sind tatsächlich ein Paar. Erst ein halbes Jahr später erwischten Fotografen die beiden Turteltauben. In einem Interview machte der Filmstar deutlich, die Liebelei privat halten zu wollen. Doch jetzt liefen TayTay und Joe sogar Hand in Hand durch New York!

Am Sonntag ließen sich die beiden nicht von den zahlreichen Paparazzi und Schaulustigen bei ihrem romantischen Spaziergang stören. Wie People berichtet, sollen sich Tay und Joe wenig später mit seinen beiden Brüdern Thomas und Patrick zum Mittagessen getroffen haben. Ihre Liaison scheint langsam aber sicher ernst zu werden. Seit Februar sollen sie quasi zusammenwohnen.

Obwohl sie bereits seit fast zwei Jahren liiert sind, sprach die 29-Jährige erst vergangenen September zum ersten Mal über ihre Gefühle – hielt sich jedoch bedeckt: "Als das Album 'Reputation' herauskam, war es wirklich ein Album über das Finden der Liebe durch all den Lärm hindurch." Und ihre Swifties waren sich da sicher: Diese Worte sind eine Liebeserklärung an den Londoner.

