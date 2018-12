US-Sängerin Jessica Simpson (38) kann ihren runden Babybauch nicht mehr länger verbergen! Im Juli 2014 hat die Blondine den ehemaligen Footballspieler Eric Johnson (39) geheiratet. Seit der Geburt ihrer Kids Maxwell Drew (6) und Ace Knute (5) scheint das familiäre Glück perfekt – einen dritten Spross werden Jessica und Eric voraussichtlich im März 2019 bekommen: Auf einem Familienfoto hat das Gesangstalent zu Weihnachten seinen XXL-Bauch gezeigt!

Auf dem Instagram-Bild beweist Jessica ihren Mut zum Tragen von hochhackigen Gucci-Stiefeln – trotz Wassereinlagerungen und anderer Schwangerschafts-Wehwehchen. Außerdem kaschiert die "These Boots Are Made for Walkin'"-Interpretin ihren Bauch mit einem schwarzen Kleid und einer smaragdgrünen, bodenlangen Jacke. "Bereit für die Kirche", schrieb die 38-Jährige zu ihrem Social-Media-Beitrag.

Im September hatte die Hochschwangere ein Foto ihrer zwei Kinder mit mehreren rosa Luftballons gepostet. Damit verriet sie das Babygeschlecht: "Dieses kleine Mädchen wird uns zu einer fünfköpfigen Familie machen. Wir könnten nicht glücklicher sein, diesen kostbaren Segen des Lebens zu verkünden." Maxwell Drew und Ace Knute können die Geburt ihres Geschwisterchens kaum noch erwarten. "Meine Kinder wollen jedes Detail kennen – wie Milch aus der Mutter kommt, wie das Baby in den Bauch kommt und ob mein Bauchnabel ein Lautsprecher ist, der mit dem Baby kommunizieren kann", amüsierte sich die werdende Mama in einem Interview mit People.

jessicasimpson / Instagram Jessica Simpson, Eric, Maxwell Drew und Ace Knute Johnson, 2018

Getty Images Sängerin Jessica Simpson in New York City, 2018

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihrer Familie

