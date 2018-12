Vor wenigen Tagen überraschten Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (28) ihre Fans mit ihrer plötzlichen Hochzeit. Kurz vor Weihnachten hatte sich das Paar in Mileys Heimat Tennessee das Jawort gegeben. Ganz romantisch und ohne große Partymeute zelebrierten die beiden ihre Liebe im heimischen Wohnzimmer und taten es den Eltern der Sängerin gleich: Vor 25 Jahren hatten sie am gleichen Ort geheiratet!

2018 feierten Tish (59) und Billy Ray Cyrus (57) Silberhochzeit. In einem rührenden Instagram-Post bedankte sich die Mutter der "Nothing Breaks Like A Heart"-Interpretin bei ihrem Göttergatten und bezog sich dabei auch auf die kürzlich stattgefundene Trauung: "Ich würde definitiv sagen, dass sich damit jetzt der Kreis geschlossen hat. Wenn ich es noch mal machen müsste, würde ich nichts daran ändern!"

Die Hochzeit von Miley und Liam dürfte für viele Fans keine Überraschung gewesen sein. Obwohl ihre Beziehung in der Vergangenheit eine turbulente Liebes-Achterbahn war, hatte die blonde Beauty schon des Öfteren übers Heiraten gesprochen.

Instagram / tishcyrus Billy Ray und Tish Cyrus 1993

conradjackcarr / Instagram Liam Hemsworth, Miley Cyrus und Tish Cyrus beim Anschnitt der Hochzeitstorte 2018

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Liam Hemsworth

