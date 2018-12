Für Jessie J (30) nimmt das Jahr ein trauriges Ende. Seit Wochen wird zwar spekuliert, dass die Sängerin in Hollywood-Hottie Channing Tatum (38) eine neue Liebe gefunden hat, aber ein tragischer Verlust dürfte ihre glückliche Stimmung aktuell stark trüben: Erst vor Kurzem verstarb der langjährige Freund und Bodyguard der "My Superstar"-Interpretin und das reißt ihr den Boden unter den Füßen weg. Auf Social Media zollte die Musikerin ihrem Helden Dave Tribut.

Auf Instagram teilte die 30-Jährige eine Hommage an den Mann, der sie einst jahrelang überall hin begleitete. Sie veröffentlichte eine Fotostrecke mit Schnappschüssen von besonderen Momenten, die die beiden miteinander teilten. "Wir lachten zusammen, bis uns die Tränen kamen. Wir redeten über unsere Träume und über unsere größten Ängste. Du warst nicht nur meine Sicherheit, sondern meine Familie", lauteten die herzzerreißenden Zeilen der Powerfrau.

In ihrem rührenden Text ließ Jessie ihrer Trauer freien Lauf und erinnerte sich an Augenblicke, in denen Dave ihr stets eine Schulter zum Anlehnen bot und ihr mit Rat und Tat zur Seite stand. "Wir wären nächste Woche auf eine heiße Schokolade verabredet! Ich vermisse dich so sehr", beendete sie das Schreiben und fügte ein Emoji eines gebrochenen Herzens hinzu.

Instagram / jessiej Jessie J und ihr mittlerweile verstorbener Bodyguard Dave

Tibrina Hobson/Getty Images Jessie J, Musikerin

Getty Images Sängerin Jessie J. im Mai 2018

