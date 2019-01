Na, wer ist der heißere Schneehase? Kendall Jenner (23) liebt es bekanntlich, ihren Body in Szene zu setzen. Erst kürzlich trotzte sie der Kälte und posierte – nur mit einem Bikini und einer Fellmütze bekleidet – vor einer weißen Winterlandschaft. Ihrer Schwester Kourtney Kardashian (39) scheint dieses Motiv so gut gefallen zu haben, dass sie das Pic nun nachahmte. Im knappen Zweiteiler präsentierte sie ihre weiblichen Kurven.

Was Kendall kann, kann Kourtney schon lange! Auf ihrem Instagram-Account postete die Dreifach-Mama am Sonntag ein Foto, das dem ihrer jüngeren Sis verdammt ähnlich sieht: Mit dicken Winter-Boots, einer Daunen-Jacke und einem Bikini posiert die 39-Jährige im Schnee. "Ich habe Kendall kopiert", lautete ihr schlichter Kommentar zu dem Schnappschuss. Aber nachgemacht hin oder her – ihre Follower sind total begeistert und überhäufen das Reality-Sternchen mit Komplimenten à la "Du bist so sexy".

Bei einem dürfte das Bild besonders für Herzklopfen gesorgt haben – und zwar John Mayer (41). Der Schmusesänger soll erst kürzlich von der Beauty geschwärmt haben. Leider beruht diese Zuneigung nicht auf Gegenseitigkeit, denn der Musiker entspricht so gar nicht Kourtneys Beuteschema.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-Star

Anzeige

Getty Images John Mayer bei den Billboard Live Music Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de