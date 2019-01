Sie wollte Eindruck hinterlassen und zwar um jeden Preis! 20 Frauen kämpfen um die Gunst und natürlich um das Herz von Andrej Mangold (31). Um in der ersten Bachelor-Folge herauszustechen und dem TV-Junggesellen in Erinnerung zu bleiben, ließen sich die Ladys einiges einfallen und machten ihm Geschenke. Doch an der Fantasie von Christina Graß (30) kam ihre Konkurrenz nicht heran: Sie sang Andrej nicht nur ein Ständchen, sondern übergab ihm eine "Notfallpeitsche" – und wird dafür belohnt!

Schon in ihrem Vorstell-Filmchen machte Christina eine klare Ansage an die anderen Girls und verriet außerdem, worauf sie im Bett steht: "Es darf schon mal ein bisschen fester zugehen innerhalb des Schlafzimmers. Er sollte in der Lage sein, zuzupacken und mich zum Schweigen zu bringen." Beim Kennenlernen legte die Miss Norddeutschland 2017 noch eine Schippe drauf. Kaum aus der Limousine ausgestiegen stimmte sie ein Lied an – dabei handelte es sich um eine umgetextete Version von "Copacabana": "Spüre die Sonne, das Meer von Mexiko-City. Komm lass uns weg von hier, pack deine Koffer, ich sag wohin."

Der Basketballer war von dieser unerwarteten Performance beeindruckt. Christina hatte aber noch einige Überraschungen mehr in petto: Ohrstöpsel gegen das Gequatsche der Mädels und ein Bilderrahmen für Erinnerungen, doch das absolute Highlight war ein sportliches Schlaggerät der Reiterin. "Was du mit der Peitsche machst, ist dir überlassen", machte die 30-Jährige Andeutungen auf ihre Vorlieben. Ihr Einsatz hat sich ausgezahlt, denn Andrej gab ihr vorab eine Rose.

