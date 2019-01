Die US-Rapper Drake (32) und Kanye West (41) zoffen sich wieder im Netz! Das Jahr 2018 hatten die zwei Troublemaker bereits mit einem Streit eingeläutet. Auslöser der damaligen Hasstiraden: Kontrahent Kanye soll versucht haben, Songs aus Drakes "Scorpion"-Album abzukupfern! Was ihre permanenten Auseinandersetzungen angeht, scheinen die beiden Hip-Hop-Künstler auch für das neue Jahr keine guten Vorsätze zu haben: Kanye griff Drake nun erneut im Netz verbal an und provozierte so einmal mehr einen Schlagabtausch!

Auf Twitter nannte "Stronger"-Interpret Kanye den Grund für seinen plötzlichen Ausbruch: "Stellt euch vor, ihr hättet ein Problem mit jemandem und er folgt dann deiner Frau auf Instagram!" Seit September zählt Drake zu den Followern von Kim Kardashians (38) Kanal. Doch warum reagiert Kanye erst jetzt darauf? "Ich musste es ansprechen, weil es das beschissenste Ding von allen ist und ich es erst heute Morgen gesehen habe", twitterte der Musiker weiter und fügte hinzu: "Wir wünschen diesem Mann wirklich das Beste und beten, dass er dasselbe Glück findet, das wir haben."

Ist Drake etwa eifersüchtig auf das berühmte Paar? Erst kürzlich unterstellten ihm Fans eine Affäre mit Kim, da der Rapper in seinen Songs häufig deren Spitznamen "Kiki" benutzt. KUWTK-Star Kim dementierte jedoch die Gerüchte. "Das ist niemals passiert. Ende der Geschichte", schrieb sie auf Instagram. Ehemann Kanye hat seine jüngsten Beef-Beiträge bezüglich Drake inzwischen wieder gelöscht.

Getty Images Kanye West in New York 2018

Ethan Miller/Getty Images Drake in Las Vegas 2018

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West auf der "Astroworld"-Tour von Travis Scott, 2018

