Zum vierten Mal: Abbey Clancy (32) ist schwanger! Das britische Top-Model erwartet erneut Nachwuchs. Die Geburt ihres jüngsten Sohnes Johnny ist gerade einmal elf Monate her – und schon wieder können sich Abbey und ihr Liebster Peter Crouch (37) über ein weiteres Baby freuen. Dass die beiden noch ein Kind nachlegen, mag Abbeys Fans überraschen – eigentlich sollte die Familienplanung nach Johnny abgeschlossen sein.

"Ich denke, dass dies das letzte Baby sein wird", beteuerte die Laufstegschönheit während der Schwangerschaft mit ihrem Kleinsten. Doch diese Pläne haben Abbey und Peter anscheinend über den Haufen geworfen: Via Instagram teilte die 32-Jährige einen schwarz-weißen Schnappschuss, auf dem sie in einem Bikini posiert und ihren kleinen Bauch in der Hand hält. Für ihre Bildbeschreibung bedient sich Abbey einer Redewendung aus dem Sportjargon: "Wenn ein Hattrick nicht ausreicht", betitelt sie ihre Posting. Von einem "Hattrick" ist die Rede, wenn drei Schüsse erfolgreich waren. Zusätzlich verziert die TV-Beauty ihren Beitrag mit dem Hashtag #BabyNummer4.

Und auch der stolze, baldige Vierfach-Papa ist schon ganz aufgeregt und kann sein Family-Glück kaum fassen: "Baby Nummer vier ist auf dem Weg", freute der Football-Star sich auf Twitter.

Instagram / abbeyclancyofficial Model Abbey Clancy mit Sohn Johnny

Instagram / abbeyclancyofficial Die Kids von Topmodel Abbey Clancy

Instagram / abbeyclancyofficial Model Abbey Clancy und Sportler Peter Crouch, UK-Pärchen

