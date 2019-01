Er ist wohl die größte Überraschung – und zählt schon jetzt als absoluter Top-Favorit. GZSZ-Star Felix van Deventer (22) spielt in der Erfolgsserie für gewöhnlich Jonas Seefeld, zieht jetzt jedoch tatsächlich ins Dschungelcamp. Was der Schauspieler mit seinem Kampf um die Krone bezwecken will? Felix will den Zuschauern eine völlig neue Fassade von sich zeigen – eine, die sich hinter seiner Daily-Rolle versteckt!

Eines ist dem 22-Jährigen unglaublich wichtig. "Ihr lernt Felix kennen. Den richtigen Felix und nicht Jonas", erklärte er im RTL-Interview. Während sein Serien-Ich eher als unbeholfener Draufgänger gilt, tickt Felix im echten Leben offenbar anders: "Das ist auch ein großer Grund, warum ich ins Camp gehe. Damit die Leute sehen, wie ich wirklich bin und was mich ausmacht."

Eines könnte ihn jedenfalls ganz schön auf die Urwald-Palme bringen. "Wenn ich mal Tage nichts gegessen habe, werde ich bestimmt auch zickig sein", prophezeite der gebürtige Hamburger. Ob sich Felix in so einem Fall mit seinen Busch-Mitbewohnern anlegen wird? Was meint ihr? Stimmt ab!

MG RTL D / Rolf Baumgartner Sophie (Lea Marlen Woitack) und Jonas (Felix van Deventer) bei GZSZ

Anzeige

MG RTL D / Bernd Jaworek Felix van Deventer, Schauspieler

Anzeige

felixvandeventer19 / Instagram Felix van Deventer, GZSZ-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de