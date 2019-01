Christina (30) konnte mit ihren Geschenken bei Bachelor Andrej Mangold (31) punkten: Die einstige Miss Norddeutschland ergatterte sogar vor allen anderen die allererste Rose. Ex-Bachelor Paul Janke (37) und Daniel Völz (33) rechnen Christina die Geste zwar hoch an – doch ihre Mitbringsel waren beiden Ex-TV-Junggesellen dann doch eine Spur zu viel. Paul und Daniels Meinung: Lieber mit seinem Charme und Auftreten einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Christina setzte auf Witz: Die leidenschaftliche Hobby-Reiterin stieg nicht nur singend aus der Limousine aus, sie überreichte Andrej im Anschluss unter anderem eine Peitsche. Für Ur-Bachelor Paul ein absolutes No-Go. "Ich bin kein Freund von diesen Geschenken. Man kennt den anderen nicht. Da würde ich auf andere Qualitäten setzen oder mich anders hervorheben. Für mich ist es too much", beteuerte der 37-Jährige bei Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen. Mariya hingegen hat mit ihren selbst gemachten Pralinen mehr Sympathiepunkte sammeln können. "Wenn man beim Bachelor ein Geschenk macht, macht man das so und nicht Peitschen", erklärte Daniel.

Die ehemalige Kandidatin Evelyn Burdecki (30) dagegen war von Christinas frivoler Aufmerksamkeit angetan: "Ich fand es sehr selbstbewusst. Da wäre ich nie drauf gekommen. Da ist auf jeden Fall ein Tönchen bei ihm hängen geblieben. Das fand er bestimmt ganz toll", analysierte die mögliche Dschungelcamperin Andrejs Verhalten.

Andrej und Christina bei "Der Bachelor" 2018

Paul Janke, Evelyn Burdecki und Daniel Völz

Andrej Mangold in der ersten Bachelor-Folge

