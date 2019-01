Nicole Handwerker (23) und Giulio Arancio schwelgen im Elternglück! Seit etwa einem Jahr sind die einstige The Biggest Loser-Teilnehmerin und der DSDS-Star ein Paar – jetzt krönte ihr erstes gemeinsames Kind ihre große Liebe: Vor zwei Wochen erblickte die kleine Sofia Isabella das Licht der Welt. Dass das Baby der ganze Stolz seiner Eltern ist, bewies Nicole jetzt mit hinreißenden Schnappschüssen im Netz.

Auf Instagram teilte die frischgebackene Mommy die zuckersüßen Baby-Bilder. Überglücklich hielt sie ihr Mädchen in den Händen und küsste es zärtlich. "Ich hätte nie damit gerechnet, dass sich Mama-Sein so schön anfühlen kann", offenbarte sie unter einem Posting. Daddy Giulio schien in seiner neuen Rolle als Papa erstmal ein kleines Päuschen zu brauchen: Er machte mit Sofia ein Nickerchen im Kinderzimmer.

Auch der Neu-Paps ließ seinen Gefühlen im Netz freien Lauf. "Mein Schatz, du bist gerade seit zwei Tagen auf der Welt und wir lieben dich schon abgöttisch", freute sich Giulio kurz nach der Geburt auf Instagram. Ihr Wonneproppen kam am 12. Dezember mit 54 Zentimetern und 3555 Gramm gesund zur Welt.

Instagram / nicoles.leben Nicole Handwerker als stolze Mama einer kleinen Tochter

Anzeige

Instagram / nicoles.leben Giulio Arancio und Töchterchen Sofia Isabella

Anzeige

Instagram / nicoles.leben Baby Sofia Isabella, Tochter von Nicole Handwerker und Giulio Arancio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de