Mit diesem Kleid sorgte Evelyn Burdecki (30) damals für Aufsehen! Den meisten Flirt-Format-Fans ist die redselige Blondine durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor 2017 und Bachelor in Paradise im vergangenen Sommer bekannt – bei Rosenkavalier Sebastian Pannek (32) hingegen werden vor allem Erinnerungen an Evelyns Dress wach: In der ersten Nacht der Rosen trug die Ex-Kuppel-Kandidatin eine mit Perlen und Glitzersteinen besetzte weiße Robe, die an ein Hochzeitskleid erinnerte. Nun erklärte die Beauty, warum sie sich für den vermeintlichen Braut-Style entschied.

Nach der Ausstrahlung der ersten Bachelor-Folge von 2019 stand das 1,69 Meter große Reality-Sternchen Frauke Ludowig (54) bei Der Bachelor – Jetzt reden die Frauen Rede und Antwort. Natürlich kam auch Evelyns Outfit zur Sprache, das sie vor zwei Jahren für die erste Nacht der Rosen wählte. Während die Fans sich sicher waren, dass es sich um Hochzeitsmode handelte, stellte die 30-Jährige klar: "Es war tatsächlich nicht extra. Ich dachte, es ist weiß und ich bin braun und ich hatte ja ein paar Glitzersteinchen."

Beim Rosenkavalier konnte Evelyn mit ihrem Traum in Weiß nicht landen: Sebastian schickte sie bereits nach der ersten Folge nach Hause! Bei "Bachelor in Paradise" schien sie zunächst mehr Glück zu haben, denn dort lernte sie Domenico De Cicco kennen und lieben. Die beiden sind mittlerweile aber getrennt.

Der Bachelor, RTL Evelyn Burdecki, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2017

Anzeige

Getty Images Frauke Ludwoig, TV-Moderatorin

Anzeige

Getty Images Sebastian Pannek, Bachelor von 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de