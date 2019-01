Kurz vor Weihnachten traf Sängerin Jessie J (30) eine schreckliche Nachricht: Ihr guter Freund und langjähriger Bodyguard Dave ist verstorben. Die "Domino"-Interpretin war zutiefst bestürzt, denn über vier Jahre lang war er stets an ihrer Seite. Der Tod des Wegbegleiters schien der Musikerin komplett den Boden unter den Füßen wegzureißen. Auf den neusten Fotos sieht man Jessie zum ersten Mal seit dem Tod in der Öffentlichkeit – und die Trauer ist ihr immer noch ins Gesicht geschrieben!

Die sonst so schrille und für ihre wilden Outfits bekannte Chartstümerin wirkt auf den neusten Paparazzi-Aufnahmen sichtlich niedergeschlagen. Jessie trägt Schlabberlook, ist ungeschminkt, die Haare hat sie streng zu einem Dutt gebunden. Den Kopf hat sie nachdenklich gesenkt und wirkt in sich gekehrt. Letzte Woche zollte die 30-Jährige ihrem engsten Vertrauten Tribut und richtete letzte bewegende Worte via Instagram an ihn.

So schrieb Jessie unter den von ihr geposteten Bildern: "Wir lachten zusammen, bis uns die Tränen kamen. Wir redeten über unsere Träume und über unsere größten Ängste. Du warst nicht nur meine Sicherheit, sondern auch meine Familie". Sie erinnerte sich auch an nächtliche Spaziergänge, seine Krankenhausbesuche bei ihr, um sie aufzuheitern oder gemeinsame Kinobesuche. Zum Schluss erklärte der Popstar: "Wir wären nächste Woche auf eine heiße Schokolade verabredet! Ich vermisse dich so sehr."

Instagram / jessiej Jessie J. mit ihrem Bodyguard

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J und ihr mittlerweile verstorbener Bodyguard Dave

Anzeige

RW/MPI/Capital Pictures / MEGA TheMegaAgency.com Jessie J in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de