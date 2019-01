Alicia-Awa Beissert musste zu der Teilnahme gezwungen werden! Am 5. Januar startet die Casting-Show DSDS in eine neue Runde: Dieses Jahr nehmen neben dem Poptitan Dieter Bohlen (64) auch Xavier Naidoo (47), Oana Nechiti (30) und Pietro Lombardi (26) auf den Jury-Stühlen Platz. Wieder einmal stellen sich passionierte Hobby-Sänger dem Urteil der Musik-Experten – eine von ihnen ist Alicia-Awa. Doch die Bochumerin stellt nicht ganz freiwillig ihr Talent unter Beweis: Sie wurde von ihrer Mutter erpresst!

Gegenüber RTL verriet die schwarzhaarige Beauty, dass ihre Mama ihr allergrößter Fan ist und sie zu dem Vorsingen quasi gezwungen hat. Ihr Ultimatum: Entweder Alicia-Awa stellt sich der DSDS-Jury oder sie muss von Zuhause ausziehen! "Ich finde, sie kann gut singen, aber sie tut ja nichts, sie ist ein bisschen faul. Also habe ich sie bei DSDS angemeldet. Wenn du da nicht hingehst, dann musst du gucken, wie du jetzt alleine klar kommst", entgegnete Mutter Hadizeton Dressler-Beissert. Diese Geschichte hinterließ bei der Jury einen bleibenden Eindruck und so wurde die "Erpresserin" prompt eingeladen, bei der Performance ihrer Tochter in dem Casting-Raum anwesend zu sein.

Einigen aufmerksamen Zuschauern könnte das Gesicht der 21-Jährigen bekannt vorkommen: Vor drei Jahren nahm Alicia-Awa bereits an der fünften Staffel von The Voice of Germany teil. Ihre Interpretation von Rihannas (30) Hit "FourFiveSeconds" brachte sie in das Team von Andreas Bourani (35) – in den Knockouts war dann allerdings Schluss.

Instagram / lifeofawa Alicia-Awa Beissert, Kandidatin bei DSDS 2019

MG RTL D / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Alicia-Awa Beissert

Instagram / lifeofawa Alicia-Awa Beissert

