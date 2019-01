Eigentlich sollte es ein spannender und vor allem unterhaltsamer TV-Abend mit The Voice Senior werden – die Zuschauer zeigten sich am Ende jedoch sehr empört! Am vergangenen Freitag lief das Finale des Formats, bei dem erstmals Kandidaten ab 60 Jahren teilnahmen. Während der Battles waren natürlich auch die Coaches der Sängerinnen und Sänger anwesend, denn sie mussten entscheiden, wer sich dem Zuschauer-Voting in der letzten Runde stellen sollte. Als das Publikum seinen Favoriten auswählte, fehlte von den Promis im Studio aber jede Spur!

Die Performances der Oldies auf Sat.1 waren aufgezeichnet, die Entscheidung ist jedoch live gefallen. Nach einem Schnitt hatte sich im Studio aber einiges verändert. Während unter anderem der spätere Sieger Dan Lucas zuvor noch vor jubelndem Publikum und den Promi-Juroren gesungen hatte, waren jetzt lediglich die Angehörigen der Teilnehmer anwesend. Yvonne Catterfeld (39), Mark Forster (34), The BossHoss und Sasha (47) hinterließen ihren Schützlingen nur eine kurze Videobotschaft. Im Netz wurde dieses Vorgehen heftigst kritisiert: "Ein unwürdiges, beschämendes Finale, eine Schande!" oder "Einfach nur traurig und respektlos den Kandidaten gegenüber!", urteilten zwei Twitter-User.

"Es läuft ohne die Coaches, aber nicht ohne sie", scherzte auch der Moderator Thore Schölermann (34), als er den Notar mit dem Endergebnis im beinahe leeren Studio empfing. Die Siegerehrung des 64-jährigen Münchners fiel deshalb auch etwas unspektakulärer aus, als sich viele Fans vielleicht erhofft hätten. Ein goldener Glitterregen und Glückwünsche von Dans Familie waren alles.

