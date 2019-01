Am Sonntagabend ging Dancing on Ice wieder an den Start! Seit mehr als zehn Jahren war die Eiskunstlauf-Show mit prominenten Kandidaten nicht mehr über die heimischen Bildschirme geflimmert – umso größer war die Aufregung kurz vor der ersten Sendung. Acht Promi/Profi-Paare gaben im Studio ihr Bestes. Doch auch abseits der Kameras war allerhand los. Promiflash war vor Ort und weiß: Das sahen die Zuschauer zu Hause nicht!

Selbstverständlich ist bei so einer TV-Produktion immer so einiges los, was den Kameras und somit dem Publikum jedoch verborgen bleibt – gerade in den Werbepausen. So schlichen sich die Promi-Kandidaten Sarah Lombardi (26) und Timur Bartels (23) etwa immer wieder aus dem Backstage-Bereich und sahen sich die Performances der Konkurrenz an. Ebenfalls nicht immer auf ihrem Platz hielt es Jurorin Judith Williams (46). Die Unternehmerin ließ sich in den Pausen von der Musik anstecken und tanzte abseits ihres Pults.

Für die lauteste Stimmung des Abends sorgte Nachwuchs-Eisläufer John Kelly (51). Sein riesiger, extra angereister Fanclub sorgte in den Show-Unterbrechungen für wahre Jubel-Ausbrüche, sobald der Kelly Family-Star auch nur in Sichtweite war. Bejubelt wurde vor laufender Kamera auch das gewagte Outfit von Moderatorin Marlene Lufen (48). Was die Zuschauer allerdings nicht sahen: Das Kleidungsstück war so kurz, dass Kollege Daniel Boschmann (38) es ihr anfangs immer mal wieder nach unten ziehen musste.

